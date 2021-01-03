لتعزيز الأمن خلال الساعات المظلمة.. نصب 100 لوحة إنارة في البصرة (صور)

2021/01/03 | 12:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى بغداد، الأحد، تمويل مبادرة لنصب 100 لوحة إنارة في محافظة البصرة.

وقالت السفارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2021): إنه "بالتعاون مع دائرة كهرباء محافظة البصرة وأهالي منطقة القبلة، تم تثبيت ١٠٠ لوحة إنارة في شوارع حيي موسى الكاظم والحكيم".

وتابعت، "وستساعد هذه المبادرة التي يقودها المجتمع المحلي، والتي هي جزء من برنامج تنشيط المجتمع التابع للمنظمة الدولية للهجرة، على تحسين تنقل السكان المحليين وتعزيز الأمن خلال ساعات المساء المظلمة، وتم تمويل هذه المبادرة من قبل مكتب السكان اللاجئين، والهجرة في وزارة الخارجية الأميركية".

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