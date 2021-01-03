كربلاء تشهد اقامة العديد من مجالس التأبين لاستذكار القادة الشهداء

2021/01/03 | 12:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء المقدسة..شهدت كربلاء المقدسة اقامة العديد من مجالس التأبين واحتفالات ايقاد الشموع لاحياء الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة الانتصار على داعش الارهابي.وقال مراسل /المعلومة/، ان المحافظة ومنذ امس بدأت باقامة العديد من مجالس التأبين واحتفالات ايقاد الشموع وتنظيم المسيرات لاحياء الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة الانتصار على داعش الارهابي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفيقه الحاج قاسم سليماني.واضاف ان ليل الامس شهد شارع الشهيد ابو مهدي المهندس وسط كربلاء تنظيم مسيرة، وايقاد الشموع، بالاضافة الى ان عددا من العشائر اقامت مجالس التأبين، فيما تستعد هيأة الحشد الشعبي لاقامة مجلس عزاء في منطقة ما بين الحرمين الشريفين، فضلا عن الاستعداد لاقامة فعاليات مختلفة طيلة هذا الأسبوع.



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