علاوي:مقترح ‏واقعي‏ للخروج من الازمة الاقتصادية وهبوط الدينار العراقي والتلكؤ عن دفع المعاشات

2021/01/03 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

‏للنهوض من هذا الواقع فنحن بحاجة إلى

إسناد على اكثر من مستوى من الكثير من

دول العالم، ولكن للأسف اغلب ا‏ل‏دول

غير مستعدين‏ لإسناد الحكومة ‏ لعدة

اسباب واهمها استشراء الفساد وفق

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