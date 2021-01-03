اسعار الذهب والدولار امام الدينار العراقي في اسواق كربلاء

2021/01/03 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي،

امام الدينار العراقي في الاسواق

المحلية بكربلاء، اليوم الاحد، (1/3/ 2021).

وبلغت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرفة لكل 100$:

سعر بيع الدولار = 144.000 دينار.

سع

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