السفير العراقي في طهران: لن ندعم اي قرار ضد ايران

2021/01/03 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير العراقي في طهران "نصير عبد

المحسن عبدالله" الذي حمل رسالة رئيس

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى

طهران: إن العراق لا يدعم ولا يؤيد أي

قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية

في المحافل الدولي

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