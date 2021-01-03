2021/01/03 | 12:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ واصلت تنظيمات وجماهير المجلس الأعلى الإسلامي، اليوم الاحد، الزحف صوب ساحة التحرير للمشاركة بمليونية السيادة في ذكرى استشهاد قادة النصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تنظيمات وجماهير المجلس الأعلى الإسلامي يواصلون الزحف صوب ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تنظيمات وجماهير المجلس الأعلى الإسلامي يواصلون الزحف صوب ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).