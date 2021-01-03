كورونا يعبث بـ

2021/01/03 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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تزايد القلق في الفترة الأخيرة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بسبب التخوف من شبح تأجيل المباريات، بعد تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين، ما يعيشه نادي مانشستر سيتي حاليًا، بعد تأجيل مباراته ضد إيفرتون بالجولة السادسة عشر، وإمكانية تأجيل مواجهته أمام تشيلسي إلى أجل غير مسمى.

وكان مانشستر سيتي الإنجليزي واحدًا من أبرز ضحايا الفيروس، حيث وصلت العينات الإيجابية بالفريق إلى 8 لاعبين، وتأجلت مباراته أمام إيفرتون يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من المسابقة المحلية.

وخضعت كتيبة الإسباني بيب جوارديولا أمس للفحوصات، ومن المنتظر إعلان النتائج اليوم، بينما جاءت العينات إيجابية لأحد اللاعبين في الفحص الذي أجري يوم الجمعة.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اللاعب الملتحق حديثًا بقائمة المصابين بالفيروس، ليس ضمن تشكيلة جوارديولا الأساسية، حيث لم يخالط اللاعبين الأساسيين منذ 10 أيام.

ومن المنتظر أن يواجه مانشستر سيتي غريمه تشيلسي اليوم في السابعة والنصف بتوقيت بغداد المحلي، وسط شكوك بشأن إقامة المباراة.

ويستقر مانشستر سيتي في المركز السادس في جدول المسابقة، برصيد 26 نقطة، بينما يتشارك معه تشيلسي نفس عدد النقاط في المركز السادس بفارق الأهداف.

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