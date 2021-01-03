’مليونية الوفاء للقادة الشهداء’ تكتسح نرتد العراق قبل الشوارع

2021/01/03 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم "#مسيرة_الوفاء_للقادة_الشهداء" ترند العراق بالتزامن مع الدعوات لتظاهرة مليونية في ساحة التحرير في بغداد اليوم الاحد وفاءا لدماء "القادة الشه...

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