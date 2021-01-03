ساحة التحرير ببغداد تكرم الشهيدين سليماني والمهندس

2021/01/03 | 12:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مراسم تأبين شهداء النصر، الحاج قاسم سليماني والشهيد أبومهدي المهندس في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية، بغداد....

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