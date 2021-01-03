توقعات الطقس: لا أمطار معتبرة ولا أجواء شتائية باردة

2021/01/03 | 12:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تشير التنبؤات الجوية، إلى استمرار الأجواء المستقرة والدافئة في أغلب مناطق البلاد، فلا أمطار معتبرة ولا موجات باردة أو حتى أجواء شتوية.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في تدوينة تابعها "ألترا عراق، إنه "لا تزال التوقعات تشير إلى الوضع السلبي مع الدخول في شهر كانون الثاني/يناير، فلا أمطار معتبرة ولا موجات باردة أو حتى أجواء شتوية كما هو المعتاد، ويعود سبب ذلك علميًا إلى القيم السلبية التي يسجلها معامل التذبذب القطبي وتعمق مرتفع جوي (عازل)، لينتج عن ذلك استمرار الأجواء المستقرة والدافئة حتى منتصف الشهر كتوقع متوسط المدى".

وأضاف أن "شتاء هذا العام للشرق المتوسط والعراق إضافة للجزيرة العربية يبدو أنه سياتي متأخرًا بحسب خرائط الطقس إلى شهر شباط/فبراير المقبل أو بعد منتصف الشهر الحالي".

وتابع، "هذا الكيفية قد حصلت عام 2006 و2009 ونتج عنها أمطار وبرودة متأخرة وازدادت فيها موجات الغبار والعواصف الرملية في فصل الربيع".

وأضاف أن "أجواء اليوم ستكون مستقرة، ولا تغيير في درجات الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة 10 كم".

وأشار إلى أنه "يتوقع نشوء موجة علوية قصيرة مع اندفاع رطوبة محدودة في الطبقة 700 هكتوباسكال، يوم الاثنين المقبل، لينتج عنها تكون سحب في مناطق جنوب البلاد تسبب هطول زخات مطر خفيفة متفرقة، تشمل البادية الجنوبية والنجف والسماوة وغرب البصرة وربما مناطق جنوب الفرات الأوسط بنسبة 30%".

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