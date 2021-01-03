زلزال بقوة 5,1 درجة يضرب اليابان

2021/01/03 | 12:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر جنوب اليابان اليوم الاحد.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان “إنه تم رصد الزلزال في منطقة كاتسورين هايبارو جنوب البلاد على عمق عشرة كيلومترات عند خط عرض 25.9404 درجة شمالاً وخط طول 128.5096 درجة شرقاً.ولم ترد أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.يشار إلى أن الهزات الأرضية والزلازل شائعة في اليابان وهي تعد أحد أكثر المناطق النشطة زلزالياً في العالم.



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