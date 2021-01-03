2021/01/03 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداديستضيف هويسكا نظيره برشلونة، اليوم الأحد، على ملعب “ألأكوراز”، ضمن مواجهات الجولة 17 من منافسات الدوري الإسباني، لموسم 2020-2021، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين للفريق الكاتالوني، الذي يسعى لاستعادة الانتصارات في المسابقة.

يدخل هويسكا مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ويغيب عن برشلونة في مواجهة اليوم بداعي الإصابة، كل من جيرارد بيكيه، فيليب كوتينيو، أنسو فاتي، سيرجي روبرتو، والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

ويسعى البارسا بقيادة مديره الفني رونالد كومان، إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، بعد أن تعادل في الجولة السابقة، أمام ضيفه إيبار 1-1، ليبتعد عن التواجد في مراكز القمة بترتيب “الليغا”.

ويعلم كومان جيداً أن خسارة أي نقاط في المباريات المقبلة بداية من مواجهة الليلة، تعني ابتعاد برشلونة بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، خاصة أن الفارق مع أتلتيكو مدريد يصل إلى 10 نقاط، مع وجود أفضلية مباراة لـ”الروخيبلانكوس”، في المقابل يدخل هويسكا الصاعد لـ”الليغا” هذا الموسم، على أمل تحقيق المفاجأة، وخطف نقطة على الأقل من بين أنياب البلوغرانا.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يواجه هويسكا في اولى مبارياته بـ2021) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يواجه هويسكا في اولى مبارياته بـ2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).