منظمة اوبك بلس تجتمع غداً لتحديد كميات النفط والاسعار للعام الجديد

2021/01/03 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤهم في إطار تحالف أوبك بلاس افتراضيا الاثنين لاتخاذ قرار بشأن كمية النفط الخام الذي سيطرح في السوق في شباط، على أمل طي صفحة العام الماضي الصعب.ويندرج هذا الاجتماع في إطار سياسة “تأخذ … Readmore

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