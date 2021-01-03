لاري كينغ.. إصابة

2021/01/03 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن مقدم البرامج الحوارية الشهير لاري كينغ الذي عمل فيها لمدة 25 عاماً اصيب بفيروس كورونا المستجد ويعالَج في أحد مستشفيات لوس أنجليس منذ أكثر من أسبوع.

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