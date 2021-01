الاعتداء على منزل نانسي بيلوسي بوضع رأس خنزير ملطخ بالدماء

2021/01/03 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

تعرض منزل تملكه رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الى اعتداء من قبل مجهولين.

ونشرت وسائل اعلام أميركية، صورا لمرآب المنزل وقد كتب عليه المعتدون عبارات مسيئة تجاه بيلوسي، إضافة الى قيامهم بوضع رأس خنزير ملطخ بالدماء امام المنزل، في حين توجهت شرطة المدينة الى الموقع وأغلقت المكان لتبدأ تحقيقاتها لمعرفة المتورطين بالحادث.

BREAKING EXCLUSIVE: @SpeakerPelosi’s house VANDALIZED with red paint, PIGS HEAD & spray-painted message “$2K (crossed out)… CANCEL RENT… WE WANT EVERYTHING”.



City called to clean up at 3am & police attempting to stop photos of scene.



Media SILENT.



pic.twitter.com/LD1jfZIvco

— 🇺🇸Maggie VandenBerghe🇺🇸 (@FogCityMidge) January 1, 2021

