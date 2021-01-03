الكاظمي: الدولة استعادت عافيتها خلال الأشهر الماضية – فيديو

2021/01/03 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة حوارية مع عدد من الوزراء، وأساتذة جامعات ومحللين سياسيين، أكد أن الدولة استعادت عافيتها وثقتها بإمكاناتها في الأشهر الستة الماضية..



مبينا ان القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجامًا، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر.

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