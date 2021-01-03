الالاف يشاركون بالوقفة التذكارية لإغتيال المهندس وسليماني

2021/01/03 | 12:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوافد الالاف من المواطنين، اليوم الاحد، على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في تظاهرة السيادة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر.ووصل الالاف من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى الى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في التظاهرات المنددة بحادثة اغتيال ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد فيلق القدس الايراني قاسم …

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