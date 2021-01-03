رفض دعوى قضائية تطالب بنس بعدم المصادقة على أصوات بايدن

2021/01/03 | 12:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرفضت محكمة استئناف أمريكية، السبت، طلب أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين يتيح لنائب الرئيس مايك بنس إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهي خطوة لم يكن بنس متحمسها لها.وأيدت لجنة من ثلاثة قضاة بالدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف قرار قاض اتحادي يوم الجمعة، برفض دعوى النائب لوي غومرت، التي ذكرت أن …

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