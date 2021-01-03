الصحة العالمية: اللقاح لا يكون فعالا إذ لم يكن هناك التزام بالوقاية

2021/01/03 | 12:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالنظافة والسلامة.وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في حديث صحفي إنه “من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس”.وأضافت، أن …

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