2021/01/03 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، القبض

على ارهابي في تنظيم داعش في قضاء

الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال بيان للوكالة تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "من خلال المتابعة

المستمرة للعصابات الارهابية ضمن قواطع

ال

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