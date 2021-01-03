تعرف على كمية صادرات العراق النفطية إلى أميركا الشهر الماضي

2021/01/03 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية،

الأحد، أن صادرات العراق لأميركا بلغت

في المتوسط 84 ألف برميل باليوم خلال شهر

كانون الأول الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها، إن "صادرات

العراق لأميركا بلغت في ال

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