اعتقال ارهابي بمفرزة داعشية لمصادرة دور وسرقة املاك المواطنين النازحين في الحويجة

2021/01/03 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على ارهابي ضمن مفرزة داعشية لمصادرة دور وسرقة املاك المواطنين النازحين في قضاء الحويجة.

وذكرت الوكالة في بيان أنه “من خلال المتابعة المستمرة للعصابات الارهابية ضمن قواطع المسؤولية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك من القاء القبض على احد الارهابين المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي عمل بصفة مقاتل بمايسمى المفارز الارهابية بجبال مكحول ضمن قاطع دجلة وناحية الزاب”.

واضافت “من خلال التحقيقات الاولية معهُ اعترف بانتمائه لتلك العصابات الاجرامية وكذلك عمل ضمن مفرزة ارهابية لسرقة ومصادرة دور واملاك المواطنين الذين نزحوا من قضاء الحويجة الى القوات الامنية اثناء سيطرة داعش الارهابي على القضاء، حيث تم تدوين اقواله بالاعتراف واحالته للقضاء لينال جزائه العادل”.

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