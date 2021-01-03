2021/01/03 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال المحقق بمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي"، الذي أشرف على التحقيق في المجزرة التي ارتكبها عناصر من شركة "بلاك ووتر" ببغداد عام 2007 وعفا الرئيس دونالد ترامب عن 4 منهم مؤخرا، إن ما حدث كان "مجزرة على غرار مجزرة ماي لاي في فيتنام".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، "أعرب المحقق جون باتاريني في رسالة إلى صحيفة نيويورك تايمز عن اشمئزازه من عفو ترامب عن عناصر الشركة الذين أدينوا بارتكاب المجزرة التي راح ضحيتها 14 مدنيا عراقيا -بينهم طفل عمره 9 سنوات- في ساحة النسور وسط بغداد عام 2007، وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".

وأضاف قائلاً: "كنت عميل مكتب التحقيقات الفدرالي الذي قاد التحقيق في مذبحة بلاك ووتر في بغداد.



وقد ذهبنا في الأصل إلى العراق ونحن نعتقد أن إطلاق النار يعود إلى أن بعض المدنيين الأبرياء وقعوا في تبادل لإطلاق النار بين حراس بلاك ووتر والثوار".وتابع باتاريني: "لكن بعد أسبوع واحد فقط، قررنا أن هذا الحادث لم يكن كما قدمه موظفو بلاك ووتر وأعوانهم في وزارة الخارجية، وإنما كان مذبحة على غرار ماي لاي في فيتنام".

ووقعت مجزرة ماي لاي في 16 مارس/آذار عام 1968 عندما طوّقت وحدة من الجيش الأميركي قرية ماي لاي بفيتنام وقتلت أكثر من 500 مدني -من بينهم أطفال ونساء ومسنون.

وكان الملازم الذي أشرف على المذبحة، ويدعى وليام كالي، المدان الوحيد في المجزرة، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج من السجن بعد 3 أيام إثر أمر الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون بتخفيف عقوبته، وفقا لصحيفة غارديان البريطانية.

وكان ترامب، الذي سيغادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني الجاري، قد أصدر قرارات عفو في جملة من القضايا التي اتُّهم فيها عناصر من القوات الأميركية أو أدينوا بارتكاب جرائم حرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبهها بمجزرة وقعت في فيتنام.. المحقق في مذبحة ساحة النسور ’’مشمئز’’ من عفو ترامب عن مرتكبيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبهها بمجزرة وقعت في فيتنام.. المحقق في مذبحة ساحة النسور ’’مشمئز’’ من عفو ترامب عن مرتكبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).