القبض على داعشي يعمل ضمن مفارز جبال مكحول

2021/01/03 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك، اليوم الأحد، القبض على أحد الارهابين والذي عمل بصفة مقاتل بما يسمى المفارز الارهابية بجبال مكحول ضمن قاطع دجلة وناحية الزاب.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال المتابعة المستمرة للعصابات الارهابية ضمن قواطع المسؤولية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك من القاء القبض على احد الارهابين المطلوب وفق احكام المادة (4 ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي عمل بصفة مقاتل بما يسمى المفارز الارهابية بجبال مكحول ضمن قاطع دجلة وناحية الزاب".

وأضافت، "من خلال التحقيقات الاولية معهُ اعترف بانتمائه لتلك العصابات الاجرامية وكذلك عمل ضمن مفرزة ارهابية لسرقة ومصادرة دور واملاك المواطنين الذين نزحوا من قضاء الحويجة الى القوات الامنية اثناء سيطرة داعش الارهابي على القضاء، مبينة، حيث تم تدوين اقواله بالاعتراف واحالته للقضاء لينال جزائه العادل".

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