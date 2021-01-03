نائب: التخصيصات المالية للديوانية تساوي ما يُمنح لـ “قضاء” في كردستان

2021/01/03 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أكد النائب عن محافظة الديوانية، سعد الخزعلي، اليوم الأحد (03 كانون الثاني 2021)، أن كمية التخصيصات المالية المخصصة لمحافظته قليلة، وأنها تساوي ما تُمنح لقضاء في إقليم كردستان.

وقال الخزعلي في حديث لـ (بغداد اليوم): "لا نعرف السبب الذي يقف خلف عدم الاهتمام بالمحافظات الفقيرة، سيما محافظة الديوانية مقابل تمييز محافظات أخرى ومنحها موازنات كبيرة".

وأضاف، أن "محافظة الديوانية، تُمنح تخصيصات تساوي تخصيصات تمنح لقضاء في كردستان، بالرغم من أن هذه المحافظة تتصدر محافظات العراق بالفقر، ويبدو أن عدم الاهتمام بها نابع من عدم وجود تكاتف نيابي يعيد لها الحقوق".

وتابع الخزعلي قائلاً: "سنجمع تواقيع من أجل إضافة تخصيصات إضافية للديوانية، وبخلافه فإن تعمد تمرير هكذا موازنة بهذه الصيغة يعني تعمد الإضرار بهذه المحافظات الفقيرة".

ومن المؤمل أن يتم بدء مناقشة الموازنة خلال الأيام المقبلة، بعد وصولها إلى مجلس النواب، لأجل قراءتها والتعديل عليها بحسب بعض النواب، ومن ثم يتم التصويت عليها.

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