فالح الفياض : مادام لدينا رجال مثل المهندس وسليماني فنحن في امان

2021/01/03 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض :" نحن في امان مادام لدينا رجال مثل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ".وقال الفياض في كلمة في تظاهرة الشهادة والسيادة :" ان هذا الشعب يستحق العيش ، ويصنع كرامته وسيادته ، ومادام لدينا رجال مثل المهندس والحاج قاسم ومستعدون للتضحية من اجل العراق ومصلحته ، فنحن في امان "./ انتهى3

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