ضبط مضافة لداعش وتفكيك / 8 / عبوات ناسفة في ديالى

2021/01/03 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / ضبطت قوات امنية مشتركة مضافة لداعش وفككت / 8 / عبوات ناسفة بعمليات امنية شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوات امنية مشتركة نفذت عمليات نوعية في قاطعي المقدادية وجلولاء شمال شرق بعقوبة ، اسفرت عن ضبط مضافة لداعش وتفكيك / 8 / عبوات ناسفة اغلبها موضوعة على جانب الطرق الزراعية لاستهداف المزارعين " .واضاف :" ان العمليات النوعية نفذت بناء على معلومات استخبارية ، بالتنسيق مع الحشد الشعبي ، لتعقب فلول داعش الارهابي"./انتهى

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