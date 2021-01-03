القبض على إرهابي يسرق دور واملاك النازحين في الحويجة

2021/01/03 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن القاء القبض على ارهابي ضمن مفرزة داعشية لمصادرة دور وسرقة املاك المواطنين النازحين في قضاء الحويجة.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من خلال المتابعة المستمرة للعصابات الارهابية ضمن قواطع المسؤولية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك من القاء القبض على احد الارهابين المطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي عمل بصفة مقاتل بمايسمى المفارز الارهابية بجبال مكحول ضمن قاطع دجلة وناحية الزاب”.وأضاف البيان أنه “من خلال التحقيقات الاولية معهُ اعترف بأنتمائه لتلك العصابات الاجرامية وكذلك عمل ضمن مفرزة ارهابية لسرقة ومصادرة دور واملاك المواطنين الذين نزحوا من قضاء الحويجة الى القوات الامنية اثناء سيطرة داعش الارهابي على القضاء”.



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