الموصل تستعد لاحياء ذكرى قادة النصر بتجمعات كبيرة

2021/01/03 | 12:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى..بدأ مجموعة من الناشطين في مدينة الموصل، الأحد، التحضير لتجمعات ستنطلق مساء اليوم، للمشاركة في احياء ذكرى استشهاد قادة النصر.وقال الناشط محمد ذنون لـ/المعلومة/، إن “نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي له مواقف بطولية عظيمة في معارك تحرير مدينة الموصل وإغاثة العوائل النازحة ومساعدتهم في العودة لمناطقهم”.وأضاف أن “المهندس كان يفكر بروح المواطنة والإنسانية قبل النظر لانتماء الشخص، ونحن نعبر عن حزننا العميق لهذه الفاجعة وإقامة هذه التجمعات هي جزء بسيط من الوفاء للشهداء الأبطال الذين ساهموا بتحرير مناطقنا”.وأشار ذنون إلى أن “الإعلام الأمريكي والخليجي بدأ يملي أكاذيب من بينها أن السنة لا علاقة لهم بالمهندس، وإقامتنا لهذه التجمعات هي أكبر رد على من يحاول زرع الفتنة بين الشعب العراقي، فالشهيد دافع عن الموصل قبل مدن الجنوب والوسط”.انتهى 15 ع

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