“ترامب ارهابي”.. برلمانيان يتظاهران امام السفارة الاميركية في بغداد

2021/01/03 | 12:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تظاهر برلمانيان عراقيان، صباح الاحد،، امام مقر السفارة الاميركية في العاصمة بغداد في الذكرى لسنوية الاولى لحادثة المطار، ووصفا عبر يافطة رفعاها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأنه “ارهابي”.وقال مصدر مطلع إن “النائبين في البرلمان العراقي يوسف الكلابي وحسن فدعم الجنابي نظما، صباح اليوم، تظاهرة بمفردهما أمام السفارة الأمريكية في بغداد بمناسبة الذكرى السنوية […]

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