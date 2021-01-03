الفياض: القصاص من القتلة يكون بتنفيذ قرار اخراج الاميركان

2021/01/03 | 12:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاحد، أن العراقيين سيبقون متوحدين تحت راية العراق والمرجعية الدينية، مشيرا الى ان القصاص من القتلة سيكون بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية.وقال الفياض في كلمة القاها في ساحة التحرير وتابعتها /المعلومة/، إن “الجموع المليونية في ساحة التحرير اليوم تعبر عن الارادة الوطنية”، مؤكدا “أننا متوحدون تحت راية العراق والمرجعية الدينية الحكيمة التي تحضر في الملمات التي توجه وتسدد”.وأضاف الفياض، أن “القصاص من القتلة يكون بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأميركية”، مشيرا إلى “اننا لسنا رسل حرب ولا دعاة عنف”.ولفت رئيس هيئة الحشد الشعبي إلى أن “ما يقوم بعض المهرولين للتطبيع هو ضعف وخواء وانعزال عن الشعوب”.



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