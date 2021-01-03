الطرق والجسور: أكثر من عشرة طرق رئيسة ستدخل الخدمة في الشهرين المقبلين

2021/01/03 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت دائرة الطرق والجسور، الأحد، عن حزمة المشاريع التي ستدخل الخدمة مطلع العام الحالي، مؤكدة أن ارتفاع سعر صرف الدولار سيؤثر على المشاريع المستمرة، فيما أشارت إلى وجود عشرة طرق رئيسة ستدخل الخدمة منها "طريق الموت" في الديوانية خلال الشهرين المقبلين.

وقال مدير عام الدائرة حسين جاسم كاظم إن "هناك حزمة كبيرة من الأعمال والمشاريع، بلغت نسب إنجاز متقدمة ستدخل الخدمة مطلع العام الحالي"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف: "هناك أكثر من عشرة مشاريع لطرق رئيسة، ستدخل الخدمة في الشهرين المقبلين، منها طريق الديوانية الذي سيشكل إضافة في تعزيز الأمن والسلامة لدى سالكي هذا الطريق، بسبب كثرة الحوادث فيه، والذي سمّي بطريق الموت، أضافة إلى أنه من المؤمل افتتاح طرق أخرى، كطرق قرى ام ردان، وابو غار في ذي قار".

وأشار إلى "قرب افتتاح جسور مهمة منها جسر ذراع دجلة الحديدي، وجسر تقاطع الموظفين، وجسر المسيب الحديدي، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي أنجزت خلال المدة الماضية".

وأوضح كاظم أن "مطلع العام الحالي سيكون موعداً لانجاز الجسر الثالث في الموصل، فضلا عن افتتاح طريق المرور السريع الذي وصلت نسبة انجازه إلى أكثر من٩٠%، خلال الشهرين المقبلين".

وفيما يخص تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لفت إلى أن "سعر صرف الدولار سيؤثر على استمرارية وتنفيذ المشاريع، لأن أغلب المواد الداخلة في عملية التنفيذ، مستوردة، وتحتاج الى إعادة تسعير حسب الأسعار الجديدة".

وأكد أن "الدولار سيكون حاكماً في ما يتعلق بتعويض الشركات المنفذة والقائمة على هذه المشاريع"، مبيناً أن "هذا الموضوع خارج سلطة الدائرة، وهو من إختصاص وصلاحية وزارتي التخطيط والمالية".

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