العبادي: نحذر من التصعيد في ذكرى اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس

2021/01/03 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

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حذر رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي من التصعيد في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وقال العبادي في تغريدة على تويتر ان التصعيد الذي حذرنا منه، كاد ولازال، ان يدخل العراق والمنطقة في صراع مدمر، يمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام اطر الدولة.

تمر اليوم الذكرى الاولى لحادثة المطار الدامية التي استشهد جرائها قادة قاتلوا معنا لهزيمة داعش، وتم التجاوز على سيادة العراق وخرق امنه.ان التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولازال ان يدخل العراق والمنطقةفي صراع مدمر يمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام اطر الدولة

— Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) January 2, 2021

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