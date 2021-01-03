خلية الأعلام الأمني: مقتل عنصرين من داعش بضربة جوية في كركوك

2021/01/03 | 12:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا توسع نطاق حظر التجول في 15 منطقةأعلنت السلطات الفرنسية، توسيع نطاق حظر التجول ليشمل 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من السبت، وذلك من السادسة مساء عوضا عن الثامنة في إطار قيود الوقاية من كورونا.

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