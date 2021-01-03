كمين يُطيح بثلاثة متسللين أجانب غربي نينوى

2021/01/03 | 12:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة متسللين اجانب غربي نينوى )

تعضيدا لجهودها في تأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ و فصيل استطلاع لواء المشاة ٧١ ومفرزة من استخبارات ومكافحة إرهاب ربيعة من إلقاء القبض على ثلاثة متسللين من حملة الجنسية السورية بعد نصب كمين محكم لهم في قرية الجزرونية التابعة إلى ناحية زمار غربي نينوى.

وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة

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