ضربة جوية للتحالف في كركوك ومقتل داعشيين

2021/01/03 | 12:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبامر من قيادة العمليات المشتركة، طائرات ال f- 15 التابعة للتحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في" وادي الكور بمحافظة كركوك"، تسفر عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية.

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