راموس يوافق على التجديد مع الملكي مقابل شرط وحيد

2021/01/03 | 13:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشفت تقاير صحفية اسبانية، الاحد، عن وضع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، شرطًا من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي.

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