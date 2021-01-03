الصدر يحذر من استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق

2021/01/03 | 13:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من استعمال السلاح خارج نطاق الدولة، واستهداف أي من البعثات الدبلوماسية في البلاد.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" قال الصدر: "تريد بعض الجهات وبعض الدول، إدخالنا في بوتقة التصعيد العسكري والأمني في العراق".

وأضاف: "يمنع منعا باتا استعمال السلاح خارج نطاق الدولة، ويمنع استهداف أي من البعثات الدبلوماسية أيا كانت بل مطلقا".

واوضح: كل من يفعل ذلك "هو عاص لأوامرنا وقراراتنا، بل يضر بأمن العراق أرضا وشعبا وينفع قوى الشر والظلام لجر العراق للعنف وجعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية".

وتابع: "ولتعلموا أن العراق وشعبه بحاجة للسلام والسيادة ولن نركع إلا لله تعالى".

PUKmedia وكالات

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