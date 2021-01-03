في ميسان.. القبض على عصابة بعد مواجهة مسلحة

2021/01/03 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان أفاد مصدر أمني، الأحد بالإطاحة بعصابة في محافظة ميسان، بعد مواجهة مسلحة مع قوة من شرطة المحافظة.وقال المصدر إن “شرطة محافظة ميسان أطاحت بعصابة للقتل والسلب وتجارة المخدرات في المحافظة بعد مواجهة مسلحة”.وأضاف انه “تم تسليم افراد العصابة الى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم”.

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