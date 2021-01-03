2021/01/03 | 13:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمارس الشابتان "دعاء" و "زينب" في محافظة ذي قار، هوايتيهما في متحف المحافظة، عبر الكتابة بالخط المسماري، ونحت التماثيل والمجسمات الصغيرة، باستخدام الطين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاتان في مهمة لحفظ التاريخ.. اسمك بالخط المسماري (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاتان في مهمة لحفظ التاريخ.. اسمك بالخط المسماري (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).