2021/01/03 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تمكنت القوات العراقية يوم الاحد من قتل عنصرين بتنظيم داعش، والقاء القبض على آخر في محافظة كركوك.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبامر من قيادة العمليات المشتركة، طائرات ال F- 15 التابعة للتحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في” وادي الكور بمحافظة كركوك”، اسفرت عن قتل عنصرين من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كركوك ..



قتل عنصرين واعتقال ثالث بداعش المركز الخبري الوطني.

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