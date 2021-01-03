خبير قانوني : العطلة البرلمانية لتمرير قانون الموازنة فقط وليس لاغراض اخرى

اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان اليوم 3 / 1 ، بدأت العطله البرلمانيه دستورياً والتمديد كان لقانون الموازنه فقط وليس لقانون المحكمه الاتحاديه ايضاً “، موضحا ان” ذلك يعني اتجاه نية البرلمان لعدم اجراء الانتخابات المبكره فلا انتخابات ولا حل للبرلمان قبل تشريع وتعديل قانون المحكمه الاتحاديه العليا”.
وقال حرب في رأي قانوني حصلت “خبر برس” نسخة منه ، اليوم بدأت العطله البرلمانيه التي قررها الدستور للبرلمان والتي تستمر لغاية ٢٠٢١/٣/٣ ، واذا علمنا ان تمديد عمل البرلمان خلال العطله البرلمانيه كما حصل يقرره الدستور للموضوع المحدد بالتمديد فقط وليس لموضوعات اخرى “، مبينا ان” التمديد جاء لأغراض الموازنه السنويه فقط وليس لأغراض اخرى كالتمديد لأغراض تعديل قانون المحكمه الاتحاديه العليا فأن ذلك يعني عدم مناقشة قانون المحكمه خلال التمديد وانما لا بد ان يكون ذلك بعد انتهاء العطله البرلمانيه اي بعد ٣/٣ “.
واشار الى ان” الانتخابات المبكره تكون في الشهر السادس ٦/٦ فأن ذلك يعني ان نية البرلمان متجهه الى عدم اجراء الانتخابات المبكره في موعدها لانه لا انتخابات ولاحل للبرلمان لأجراء الانتخابات ما لم يتم تشريع قانون المحكمه الاتحاديه العليا ولو كان البرلمان يهتم بأجراء الانتخابات المبركة لكان تمديد عمل البرلمان خلال العطلة البرلمانية يشمل الموازنة والمحكمة العليا وليس الموازنه فقط التي يوجب الدستور التمديد لقانونها.
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