خبير قانوني : العطلة البرلمانية لتمرير قانون الموازنة فقط وليس لاغراض اخرى

2021/01/03 | 13:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد الخبير القانوني طارق حرب ، ان اليوم 3 / 1 ، بدأت العطله البرلمانيه دستورياً والتمديد كان لقانون الموازنه فقط وليس لقانون المحكمه الاتحاديه ايضاً “، موضحا ان” ذلك يعني اتجاه نية البرلمان لعدم اجراء الانتخابات المبكره فلا انتخابات ولا حل للبرلمان قبل تشريع وتعديل قانون المحكمه الاتحاديه العليا”.

وقال حرب في رأي قانوني حصلت “خبر برس” نسخة منه ، اليوم بدأت العطله البرلمانيه التي قررها الدستور للبرلمان والتي تستمر لغاية ٢٠٢١/٣/٣ ، واذا علمنا ان تمديد عمل البرلمان خلال العطله البرلمانيه كما حصل يقرره الدستور للموضوع المحدد بالتمديد فقط وليس لموضوعات اخرى “، مبينا ان” التمديد جاء لأغراض الموازنه السنويه فقط وليس لأغراض اخرى كالتمديد لأغراض تعديل قانون المحكمه الاتحاديه العليا فأن ذلك يعني عدم مناقشة قانون المحكمه خلال التمديد وانما لا بد ان يكون ذلك بعد انتهاء العطله البرلمانيه اي بعد ٣/٣ “.

واشار الى ان” الانتخابات المبكره تكون في الشهر السادس ٦/٦ فأن ذلك يعني ان نية البرلمان متجهه الى عدم اجراء الانتخابات المبكره في موعدها لانه لا انتخابات ولاحل للبرلمان لأجراء الانتخابات ما لم يتم تشريع قانون المحكمه الاتحاديه العليا ولو كان البرلمان يهتم بأجراء الانتخابات المبركة لكان تمديد عمل البرلمان خلال العطلة البرلمانية يشمل الموازنة والمحكمة العليا وليس الموازنه فقط التي يوجب الدستور التمديد لقانونها.

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