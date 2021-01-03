بالصور.. ساحة التحرير الان ‏

2021/01/03 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- يتوافد منذ الصباح الباكر، اليوم الاحد، آلاف العراقيین الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في المسيرة المليونية بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر الحاج ابومهدي المهندس والفريق الحاج قاسم سليماني ورفاقهما.ذكر مصدر مطلع، ان “الالاف من العراقيين، توافدوا منذ صباح اليوم، ومن جميع المحافظات الى ساحة التحرير للمشاركة في تظاهرة […]

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