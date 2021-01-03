غوارديولا: كنت أفكر في اعتزال التدريب قريباً

2021/01/03 | 13:13 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الإسباني بيب غوارديولا إنّه استفاد كثيراً من تجاربه السابقة في عالم التدريب وهو ما كان له تأثير إيجابي على مهمته الحالية على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي وإنه ربما يمدد مسيرته في هذا المجال لمدة أطول مما توقع نتيجة لذلك.

وتحوّل غوارديولا إلى مجال التدريب في 2008 وأمضى أطول فترة مع سيتي وهي خمسة أعوام خلال هذه المسيرة.

وتولى لاعب الوسط السابق تدريب فريقه السابق برشلونة ما بين 2008 و2012 ثم درّب بايرن ميونيخ الألماني لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يقود سيتي للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مرتين وبثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وبلقب في كأس الاتحاد الانكليزي بعد توليه المهمة في 2016.

وعبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت قال غوارديولا الذي مدد تعاقده مع فريقه الحالي لمدة عامين في نوفمبر الماضي: “بالطبع أنا في وضع أفضل الآن، بالتأكيد الخبرة لها تأثير إيجابي خاصة بالنسبة لي وبطريقة تعاملي مع عملي”.

وأضاف غوارديولا: “في الماضي كنت أفكر في الاعتزال قريباً، الآن ربما أفكر في تمديد مسيرتي”.

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