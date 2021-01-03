بغياب 5 لاعبين.. ميسي على رأس التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام هويسكا بالليغا

2021/01/03 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

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يحل فريق برشلونة الإسباني في العاشرة من مساء اليوم الأحد، ضيفاً على هويسكا ضمن منافسات الجولة الـ 17 من منافسات الليغا، على ملعب ""ألكوراز".

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام هويسكا في مباراة اليوم، والذي شهد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد غيابه عن لقاء إيبار في الجولة الـ 16 لشعوره بآلام في الكاحل، فيما يغيب خمسة لاعبين، أربعة بداعي الإصابة وخامس لأسباب فنية.

وجاء تشكيل برشلونة المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: دست، أراوخو، لينجليت، ألبا

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيدري

خط الهجوم: ديمبلي، ميسي، جريزمان

يذكر أن فريق برشلونة الإسباني، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة، متأخراً بـ 11 نقطة، عن ريال مدريد المتصدر برصيد 36 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد وصيفاً بـ 33 نقطة، وله مباراة بنفس الجولة أمام ديبورتيفو ألافيس، فيما يحل هويسكا في مؤخرة الجدول برصيد 12 نقطة.

وأعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة الفريق لمواجهة هويسكا في الدوري الإسباني، حيث إستدعي 22 لاعباً على رأسهم ليونيل ميسي الذي تغيب عن المباراة الأخيرة أمام إيبار بسبب مشاكل فى الكاحل.

وجاءت القائمة كالتالي، تير شتجين، دست، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، ألينيا، جريزمان، بيانيتش، برايثويت، ميسي، ديمبيلي، ريكي بويج، نيتو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، ماتيوس فيرنانديز، دي يونج، جونيور فيربو، إيناكي بينا، مينجيوزا، كونراد دي لا فيوتي.

كما يغيب عن القائمة لأسباب فنية صامويل أومتيتي، في حين تمنع الإصابة الطويلة الرباعي، بيكيه، فاتي، سيرجي روبرتو وكوتينيو من التواجد.

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