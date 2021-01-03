طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية ويقتل عنصرين من داعش في كركوك

2021/01/03 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

نفذت طائرات قوات التحالف الدولي لمكافحة داعش الإرهابي في العراق وسوريا، اليوم الأحد، ضربة جوية في كركوك، أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، طائرات ال F- 15 التابعة للتحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في وادي الكور بمحافظة كركوك".

وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

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