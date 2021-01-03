القبض على مطلوب بتهمة الارهاب في الحويجة

2021/01/03 | 13:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك ،القبض على مطلوب وفق احكام المادة (٤ / ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية.وذكرت الوكالة في بيان :" ان الارهابي عمل بصفة مقاتل في المفارز الارهابية بجبال مكحول ضمن قاطع دجلة وناحية الزاب".واضاف انه: " من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الاجرامية وكذلك عمل ضمن مفرزة ارهابية لسرقة ومصادرة دور واملاك المواطنين الذين نزحوا من قضاء الحويجة اثناء سيطرة داعش الارهابي على القضاء"./انتهى3

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