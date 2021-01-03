الفياض : القصاص من قتلة الشهيدين بدأ بالمطالبة البرلمانية بخروج القوات الاجنبية من البلاد

2021/01/03 | 13:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض :" ان القصاص من اغتيال الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني بدأ بالبرلمان عبر المطالبة بخروج القوات الاجنبية من البلاد ".وقال الفياض في كلمة القاها خلال تظاهرة الشهادة والسيادة في ساحة التحرير وسط بغداد :" ان العراق بلد الخير وبتنوعه يزداد قوة ، وكل مايثار من نعرات اضافت له قوة ومناعة، وبالعزة نصون كل الحقوق ونحفظ السيادة" ./انتهى3

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