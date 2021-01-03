الحشد الشعبي: سنحاسب مرتكبي جريمة اغتيال الشهيدين

2021/01/03 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، ان الحشد الشعبي سيحاسب كل من يتطاول على قاداته....

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