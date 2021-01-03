اهل العراق يجددون البيعة للشهيدين سليماني والمهندس

2021/01/03 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر توافد موجات من الاف المواطنين العراقيين لميدان التحرير في بغداد احياءا لذكرى استشهاد قادة النصر اللواء قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس....

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